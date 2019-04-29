Основания самоотвода зафиксированы в судебном кодексе: Артак Зейналян не дает оценки действиям судей по делу Кочаряна
Министр юстиции Армении Артак Зейналян воздерживается от оценки самоотвода судей, ведущих уголовные дела второго президента Роберта Кочаряна. Как передает «Арменпресс», на пресс-конференции 29 апреля Зейналян отметил, что его позиция может стать основой для самоотвода.
“Основы самоотвода зафиксированы в судебном кодексе, есть также правоприменительная практика. Если судья считает, что есть основания для самоотвода, то он обязан заявить о самоотводе. А как оценят дисциплинарная комиссия или Министерство юстиции этот шаг, это уже другой вопрос. После этого, если вдруг будет представлено ходатайство в Высший судебный совет, эта судебная инстанция вправе будет дать ему оценку. И будет ошибочно, если позицию по этому вопросу представит министр юстиции или кто-либо из этого звена”, - подчеркнул министр юстиции.
10 января судья суда общей юрисдикции Еревана Нелли Багдасарян заявила о самоотводе по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна.
9 января прокурор и следователь представили ходатайство о самоотводе председательствующему судье. Основанием для представления самоотвода послужило то обстоятельство, что судья по делу другого обвиняемого в связи с делом 1 марта объявил самоотвод, отметив, что их семьи имеют родственные связи.
14 января о самоотводе заявил судья Давид Григорян, ведущий рассмотрение дела о мере пресечения в отношении Роберта Кочаряна.