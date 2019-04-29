Прошедший год для Офиса омбудсмена отличался беспрецедентной нагрузкой

Аппарат защитника прав человека, с момента своего создания, никогда не работал с такой нагрузкой, как в 2018 году. В дни революции омбудсмен работал по чрезвычайному графику, были созданы рабочие группы.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, представив годовое сообщение о деятельности защитника прав человека и состоянии защиты прав человека и свободы в прошлом году и годовой отчет о деятельности за 2018 год, сообщил омбудсмен Армении Арман Татоян.

“2018 год отличался беспрецедентной нагрузкой. Я с уверенностью заявляю, что такой нагрузки аппарат омбудсмена Армении никогда не имел со дня своего создания. В июле 2018 года, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, жалоб, адресованных омбудсмену было в 10 раз больше”, - сказал Татоян.

Говоря о статистике, он отметил, что в течение 2018 года по сравнению с другими годами число жалоб увеличилось вдвое, значительно увеличилось число посещений, которые совершаются во все учреждения. Более чем вдвое увеличились визиты в уголовно-исполнительные учреждения и другие закрытые учреждения.

“С 31 марта, с начала движения “Мой шаг”, инициированного нынешним премьер-министром, оно было под нашим мониторингом. С начала апрельских демонстраций первоочередной задачей стала защита прав тех участников, которые подвергались приводу в отделения полиции. Вопрос в том, что аресты или задержания часто бывали стихийными и неорганизованными, организаторы митингов также прибегали к непредсказуемым действиям, например, могли заявить о закрытии какой-либо заранее не указанной улицы. То есть события развивались и менялись очень быстро. Поэтому единственным выходом был круглосуточный мониторинг, и работа в эти дни проводилась по чрезвычайному графику”, - сказал Татоян и добавил, что в эти дни были созданы рабочие группы, которые рассматривали как митинги, так и визиты в отделы полиции.