Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения

Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Хоссейна Ханзади.

"Исходя из переговоров с ВМФ России, (иранские) силы направят флот в южные регионы Ирана в этом году", - цитирует агентство Ханзади,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иранский командующий также добавил, что флоты Ирана и России продолжат сотрудничество по "различным оперативным, образовательным и техническим вопросам".

Ранее в январе Ханзади заявил, что иранские ВМС готовятся к проведению совместных военно-морских учений с ВМФ России в Каспийском море.