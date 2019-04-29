Россия и Иран проведут совместные военно-морские учения
13:07, 29 Апрель, 2019
Россия и Иран проведут в этом году совместные военно-морские учения в южных водах Ирана, передает агентство Mehr со ссылкой на заявление командующего иранскими военно-морскими силами Хоссейна Ханзади.
"Исходя из переговоров с ВМФ России, (иранские) силы направят флот в южные регионы Ирана в этом году", - цитирует агентство Ханзади,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Иранский командующий также добавил, что флоты Ирана и России продолжат сотрудничество по "различным оперативным, образовательным и техническим вопросам".
Ранее в январе Ханзади заявил, что иранские ВМС готовятся к проведению совместных военно-морских учений с ВМФ России в Каспийском море.