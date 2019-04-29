По делу о хищениях в банкоматах “Конверс Банка” СК предъявил обвинение еще одному гражданину РФ

В управлении по расследованию коррупции, преступлений против собственности и киберпреступлений Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения продолжается предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищений из банкоматов “Конверс Банка”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, обвинение предъявлено еще одному гражданину РФ.

Ранее сообщалось, что в результате крупномасштабных следственных действий, предпринятых по уголовному делу, были получены достаточные доказательства того, что в 2018 году, в Армении с 17 августа по 18 августа произошли случаи хищения в особо крупных размерах с использованием компьютерной техники из более чем десятка банкоматов “Конверс банка”, установленных в Ереване и Котайке. По части одного обвиняемого, 20 - летнего гражданина РФ, было объявлено о завершении предварительного следствия, и дело по выделенной части было направлено в суд.

В результате предпринятых следственных и других процессуальных мер установлен механизм хищения, личность еще одного предполагаемого преступника, который также является гражданином РФ, 1987 года рождения.

По данным, полученным в ходе досудебного производства, 32-летний мужчина, в сотрудничестве с неустановленным лицом, 18-го августа 2018 г., с 03:30 до 03:35, с использованием компьютерной программы компании из банкомата в городе Раздан Котайкской области, пытался похитить всю имеющуюся там сумму в особо крупных размерах, однако после получения суммы в 8.800.000 драмов, на месте был задержан сотрудниками Полиции РА и не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

По совокупности добытых доказательств, гражданин 1987 г.р., обвиняется по пункту 1 части 3 статьи 34-181 Уголовного кодекса Армении. Часть уголовного дела была отделена от общего производства, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Предварительное следствие продолжается в направлении выявления других лиц, причастных к хищению, и дачи соответствующей уголовно-правовой оценки их действиям.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.