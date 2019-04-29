Уголовное дело Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна направлено в суд

Прокурор, осуществляющий надзор за законностью досудебного производства, утвердил обвинительное заключение Роберта Кочаряна, Сейрана Оганяна, Юрия Хачатурова, Армена Геворкяна по части, выделенной из уголовного дела о событиях 1 - 2 марта 2008 года в Ереване.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генпрокурора Армении Гор Абрамян.

“Уголовное дело по этой части направлено в суд первой инстанции общей юрисдикции города Еревана”,- написал Абрамян.