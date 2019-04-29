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Появилось видео, как президент Туркмении читает рэп про жеребёнка


Появилось видео рэп-выступления президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова на праздничных скачках в честь национального праздника ахалтекинского скакуна. На кадрах политик вместе с внуком читает рэп про первого родившегося в 2019 году жеребёнка данной породы по кличке Ровач (Благополучный).

При этом музыку к тексту написал внук Бердымухамедова — Керимгулы. На кадрах он аккомпанирует и подпевает высокопоставленному дедушке во время выступления. Ему не впервой — в июле прошлого года этот же дуэт исполнил рэп-композицию "Спортивный Туркменистан", сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

 

 




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