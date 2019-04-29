Финляндия ратифицировала соглашение Армения – ЕС

Финляндия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел страны.

“Рады сообщить, что Финляндия ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС – Армения. Соглашение расширит отношения между ЕС и Арменией и принесет пользу гражданам Армении и ЕС”,-говорится в сообщении.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС было подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Его ратифицировали 13 государств: Армения, Болгария, Дания, Эстония, Великобритания, Литва, Латвия, Люксембург, Мальта, Польша, Румыния, Германия, Финляндия.

Есть сведения о завершении процесса ратификации со стороны Венгрии, однако эта страна пока не уведомила Совет ЕС о ратификации.