В первом турнире года на велотреке абсолютным победителем стал Эдгар Степанян

Известны победители во всех возрастных группах в первом турнире года на велотреке.

Как передает «Арменпресс», в групповом заезде и гонке на 3 км среди взрослых Эдгар Степанян был непревзойденным. Он побеждал два дня. В преследовании на 3 км серебряным призером чемпионата Армении стал Эдгар Саргсян, а Давид Мкртчян завоевал бронзу. В соревнованиях среди молодежи в тройку лучших вошли Овсеп Хачатрян, Артур Маргарян и Акоп Джанер. В этом виде в соревновании девушек, которое проводится уже второй год, победительницей стала Марине Аршакян.

За чемпионом по групповой гонке Эдгаром Степаняном следуют Давид Мкртчян и Эдгар Саргсян. В борьбе среди молодежи Акоп Джанер был первым, Артур Маргарян - вторым, а Овсеп Хачатрян – третьим.

Среди девушек золотую медаль завоевала Карине Минасян.