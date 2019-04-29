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В Рособоронэкспорте рассказали о совместных проектах с Турцией


Россия и Турция ведут ряд совместных проектов по разработке авиационной и вертолетной техники, а также комплектующих к бронетанковой технике, сообщает в понедельник Рособоронэкспорт.

"У нас есть ряд совместных проектов по разработке перспективных авиационных и вертолетных комплексов, комплектующих к бронетанковой технике, послепродажному обслуживанию поставленного вооружения", - приводит пресс-служба слова гендиректора компании Александра Михеева,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, Турция также проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, средствам ПВО различной дальности и противотанковым комплексам.




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