Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами

Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран по тратам на оборону. В 2018 году Москва снизила военные расходы на 3,5 процента.

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно). Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.