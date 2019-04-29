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Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами


Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что Россия впервые с 2006 года не оказалась в пятерке стран по тратам на оборону. В 2018 году Москва снизила военные расходы на 3,5 процента.

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 миллиардов долларов соответственно). Также в пятерку вошли Саудовская Аравия, Индия и Франция.

 




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