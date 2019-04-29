В ливийской армии заявили о наличии доказательств поддержки ИГ* Турцией

Ливийская национальная армия (ЛНА), командующим которой является маршал Халифа Хафтар, утверждает, что обладает документами и другими доказательствами, подтверждающими, что Турция поддерживает террористическую организацию "Исламское государство"*.

Данные заявления были сделаны в понедельник в официальном аккаунте армии Хафтара в Twitter.

"Турция - одна из стран, поддерживающих терроризм по всему миру. В нашем распоряжении имеются полученные турецкие документы и другие доказательства, подтверждающие поддержку ИГ* турецким режимом", - указывает ЛНА. При этом в заявлении не приводится каких-либо доказательств, подтверждающих данные утверждения,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Добавляется также, что ЛНА борется в Триполи с террористической группировкой "Аль-Каида"*.

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.

Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".