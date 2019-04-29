ЕАЭС и Китай могут подписать соглашение об обмене таможенными данными в 2019 году

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай планируют до конца года подписать соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР. Об этом заявил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра России Дмитрия Медведева в Ереван, где 30 апреля состоится заседание межправсовета ЕАЭС.

Он напомнил, что в прошлом году ЕАЭС и Китай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, которое "закладывает качественную основу для эффективного взаимодействия между ЕАЭС и КНР по таким вопросам, как таможенное администрирование, техническое регулирование, применение санитарных и фитосанитарных мер",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В этом году планируется подписать соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Китая. Цель документа - упростить таможенные процедуры и ускорить совершение таможенных операций и проведение таможенного контроля", - заявил Приходько.

Представитель российского кабмина выразил надежду, что "реализация этих договоренностей должна позволить в будущем выйти на новые форматы взаимодействия между ЕАЭС и КНР, включая и зону свободной торговли".