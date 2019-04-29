«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам. Об этом сообщает Bloomberg.
По итогам первого дня проката фильм выручил 156,7 миллиона долларов. По этому показателю он обошел прошлого лидера по сборам, картину «Звездные войны: Пробуждение силы», заработавшую в день премьеры в 2015 году 119 миллионов долларов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Всего за первый уик-энд картина заработала 350 миллионов долларов в США и Канаде, и 1,2 миллиарда долларов — по всему миру.
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