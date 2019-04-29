“WCIT- 2019” уже доступен на всех ведущих платформах. Идет предварительная регистрация участников

Офис организации “WCIT - 2019” открыл официальные источники информации о 23-м “WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ”, который пройдет в Ереване в октябре. Как передает «Арменпресс», вся информация о ходе подготовки конференции, приглашаемых докладчиках, странах - участницах, партнерах и спонсорах будет доступна на официальном сайте и на всех ведущих платформах социальных медиа. На официальном сайте проходит предварительная регистрация участников.

Website: https://wcit2019.org/

Facebook: https://www.facebook.com/wcit2019yerevan/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcq1urbbUt6ItySOpcuseAQ

Twitter: https://twitter.com/WCIT2019

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wcit-2019/

Instagram: https://www.instagram.com/wcit2019/

Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAFfF4qqwjU3Oksd1xQ

Reddit: скоро

На официальных сайтах уже опубликована видео-визитная карточка мероприятия, которая представляет главную идеологию предстоящего в Армении Всемирного форума - силу децентрализации.

“Благодаря технологиям мир становится более децентрализованным. “WCIT - 2019” раскроет это явление, его возможности и перспективное влияние, проложит новый путь к быстрому децентрализованному миру”,- отметила руководитель программы “WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ” - Сюзанна Азоян.

Как сообщалось ранее, Армения, Германия, Тайбэй выступят с отдельными павильонами, список других стран-участниц в расширенном формате будет опубликован позже.

“WCIT 2019 - Всемирный форум ИТ” состоится в Ереване с 6 по 9 октября. Форум проводится в Армении под высоким патронатом и при содействии Правительства РА. Всемирный форум ИТ был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Форум организует Союз предприятий передовых технологий.