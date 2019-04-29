В результате неуплаты налогов в ходе эксплуатации канатной дороги в Цахкадзоре государству нанесен ущерб в размере более 476 млн драмов. Возбуждено уголовное дело

В результате широкомасштабных исследований, проведенных управлением по защите государственных интересов Генеральной прокуратуры Республики Армения, выяснилось, что с целью реконструкции канатной дороги Цахкадзора 22.04.2004 г. , решением № 679-а из состава активов ЗАО “Главный спортивный комплекс Цахкадзора” были выделены первая, вторая и третья станции канатной дороги и переданы Государственному комитету по физической культуре и спорту при правительстве РА, который, в свою очередь, по договору о дарении от имени государства передал указанное имущество Союзу юридических лиц “Национальный олимпийский комитет Армении” (НОК), при условии реконструкции и эксплуатации канатной дороги до 31 декабря 2005г. со стороны последнего или основанной им коммерческой организации.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры РА, после реконструкции по договору, заключенному 1 марта 2005 г., НОК Армении передал канатную дорогу в доверительное управление ООО, а с 2008 г. по договору, заключенному 15 декабря 2009 г.от другой компании с ограниченной ответственностью.

В 2005 - 2017 гг. годовой оборот компания, эксплуатирующей канатную дорогу, согласно данным, представленным налоговым органам, составил в общей сложности 496 млн драмов РА. Между тем только за 2018 год оборот канатной дороги составил 537 млн драмов то есть на 40 млн драмов больше, чем за прошедшие 12 лет вместе взятые.

Уплаченные налоги за 2005 - 2017 годы составляли от 1 до 20 млн драмов в год или около 148 млн драмов за весь период. Между тем только за 2018 год было выплачено около 240 млн драмов налогов, то есть на 90 млн драмов больше, чем за прошедшие 12 лет вместе взятые.

По результатам исследований со стороны прокурора управления по защите государственных интересов Генпрокуратуры РА было возбуждено уголовное дело по признакам злостного уклонения от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей в особо крупных размерах, предусмотренных частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса РА, а также по признакам преступлений, предусмотренных пунктом 1 части 2 статьи 184 УК РА - причинения владельцу или другому владельцу имущества ущерба в особо крупных размерах путем обмана или злоупотребления доверием, предварительное следствие по которому поручено следственному управлению Комитета по государственным доходам РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.

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