Партия Макрона лидирует по результатам опроса во Франции перед выборами в Европарламент

Правящая партия "Республика на марше" пользуется наибольшей поддержкой французов в период подготовки к предстоящим в мае выборами в Европейский парламент (ЕП). Об этом свидетельствуют результаты опубликованного на сайте газеты Le Figaro опроса, проведенного для нее, радиостанции RTL и телеканала LSi службами Harris Interactive и Epoka.

О своей симпатии к партии Макрона заявили, согласно опросу, 23,5% респондентов. На втором месте у французского электората находится партия Марин Ле Пен - "Национальное объединение" с 21% поддержки. Нынешние данные аналогичны тем, что были получены этими же службами месяц назад в ходе подобного опроса.

Показатель изменился, однако, для правоцентистов из партии "Республиканцы" - на один процентный пункт (п. п.) с уровнем в 14,5%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В то же время опрос показал, что интерес французов к выборам в ЕП начинает возрастать - он составил в целом 61% вместо прежних 57%, выявленных на прошлой неделе.

Опрос был проведен через интернет 27-28 апреля на основе репрезентативной выборки в 1 тыс. 52 человека, внесенных в избирательные списки.