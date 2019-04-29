Артак Зейналян уверяет, что в УИУ Армении нет проблемы перегруженности

В уголовно-исполнительных учреждениях Армении нет проблем перегруженности, на каждой кровати зарегистрирован один осужденный.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 29 апреля заявил министр юстиции Армении Артак Зейналян.

“По состоянию на 1 апреля 2019 г.в уголовно-исполнительных учреждениях содержатся 2287 человек. Это на 1248 меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. 985 из 2287 лиц арестованные, 1302 – осужденные.

В уголовно-исполнительных учреждениях Армении нет проблемы перегруженности. На каждую кровать зарегистрирован один осужденный, все вытекающие из этого порочные явления устранены. В уголовно-исполнительных учреждениях - 5350 коек”, - сказал Зейналян.