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АРФД избрала новый состав Верховного органа


В Армянской революционной федерации Дашнакцутюн новый состав Верховного органа.

Как передает «Арменпресс», новый верховный орган АРФД избран в следующем составе:

  1. Арцвик Минасян
  2. Артур Хачатрян
  3. Ашот Симонян
  4. Тарон Тоноян
  5. Лилит Галстян
  6. Шагик Марухян
  7. Арменуи Кюрегян
  8. Акоп Матилян
  9. Симон Симонян
  10. Ишхан Сагателян
  11. Микаел Манукян

26 апреля 2019 года состоялось 23-е Верховное собрание Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. На собрании была рассмотрена деятельность партии за последний год, определена ближайшая стратегия и был выбран новый Верховный орган.

На собрание были приглашены и представители зарубежных организационных структур партии.




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