АРФД избрала новый состав Верховного органа

В Армянской революционной федерации Дашнакцутюн новый состав Верховного органа.

Как передает «Арменпресс», новый верховный орган АРФД избран в следующем составе:

Арцвик Минасян Артур Хачатрян Ашот Симонян Тарон Тоноян Лилит Галстян Шагик Марухян Арменуи Кюрегян Акоп Матилян Симон Симонян Ишхан Сагателян Микаел Манукян

26 апреля 2019 года состоялось 23-е Верховное собрание Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. На собрании была рассмотрена деятельность партии за последний год, определена ближайшая стратегия и был выбран новый Верховный орган.

На собрание были приглашены и представители зарубежных организационных структур партии.