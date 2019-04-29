АРФД избрала новый состав Верховного органа
11:16, 29 Апрель, 2019
В Армянской революционной федерации Дашнакцутюн новый состав Верховного органа.
Как передает «Арменпресс», новый верховный орган АРФД избран в следующем составе:
- Арцвик Минасян
- Артур Хачатрян
- Ашот Симонян
- Тарон Тоноян
- Лилит Галстян
- Шагик Марухян
- Арменуи Кюрегян
- Акоп Матилян
- Симон Симонян
- Ишхан Сагателян
- Микаел Манукян
26 апреля 2019 года состоялось 23-е Верховное собрание Армянской революционной федерации Дашнакцутюн. На собрании была рассмотрена деятельность партии за последний год, определена ближайшая стратегия и был выбран новый Верховный орган.
На собрание были приглашены и представители зарубежных организационных структур партии.