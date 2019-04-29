СМИ: власти Шри-Ланки запретили жителям закрывать свои лица

Запрет жителям носить одежду, закрывающую лицо, стал действовать в понедельник на Шри-Ланке. Он был введен президентом страны Майтрипалой Сирисеной, чтобы облегчить идентификацию граждан после серии терактов и для розыска совершивших их экстремистов. Об этом сообщила газета The Times of India.

Глава государства мотивировал данное решение обеспечением общественной безопасности и положениями действующих в стране законов о чрезвычайном положении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В пятницу Сирисена заявил, что ланкийские правоохранительные органы страны подозревают около 140 граждан в связях с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. По последним сведениям, в результате взрывов погибли около 250 человек.