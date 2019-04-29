NYT: глава Минфина США считает, что торговые переговоры с Китаем близятся к завершению

Министр финансов США Стивен Мнучин считает, что торговые переговоры между Вашингтоном и Пекином приближаются к финальной стадии. Такое мнение, как сообщает газета The New York Times, глава американского Минфина высказал, выступая в воскресенье на конференции в Лос-Анджелесе.

"Мы выходим на финальный круг, - сказал Мнучин. - Я считаю, что обе стороны хотят достичь соглашения. Мы достигли большого прогресса". При этом он также подчеркнул, что на данный момент еще "остаются открытыми некоторые важные вопросы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее сообщалось, что Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер на этой неделе отправятся в Пекин, где 30 апреля продолжат переговоры по торговым отношениям между США и Китаем. Со стороны КНР переговоры возглавит вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который также будет во главе китайской делегации в поездке в Вашингтон для дополнительных переговоров, которые начнутся 8 мая.