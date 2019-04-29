В Степанакерте состоялось первое республиканское открытое первенство по кикбоксингу

28 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественном открытии в Степанакерте первого республиканского открытого первенства по кикбоксингу.

Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.