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В Степанакерте состоялось первое республиканское открытое первенство по кикбоксингу


28 апреля Президент Республики Арцах Бако Саакян присутствовал на торжественном открытии в Степанакерте первого республиканского открытого первенства по кикбоксингу.

Об этом сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.


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