Посадку Boeing с горящим двигателем в ЮАР сняли на видео

Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe в минувшее воскресенье совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает The South African.

Рейс UM642 направлялся их Йоханнесбурга в столицу Зимбабве город Хараре.

Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте PigSpotter. На кадрах видно, как из одного из двигателей вырываются языки пламени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

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Как пишет зимбабвийское издание iHarare, по одной из версий причиной произошедшего стало попадание в двигатель птица. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали.