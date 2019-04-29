Посадку Boeing с горящим двигателем в ЮАР сняли на видео
10:25, 29 Апрель, 2019
Самолет Boeing 767 авиакомпании Air Zimbabwe в минувшее воскресенье совершил посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя. Об этом сообщает The South African.
Рейс UM642 направлялся их Йоханнесбурга в столицу Зимбабве город Хараре.
Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте PigSpotter. На кадрах видно, как из одного из двигателей вырываются языки пламени,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
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Как пишет зимбабвийское издание iHarare, по одной из версий причиной произошедшего стало попадание в двигатель птица. Пассажиры и экипаж лайнера не пострадали.