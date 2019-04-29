В Лорийской области по подозрению в убийстве несовершеннолетнего задержан один человек

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего в Лорийской области. Подозреваемый задержан.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, 27 апреля в 16:20 житель Лорийской области с диагнозом - проникающие колото-резаные раны левой половины грудной клетки и левой половины шеи, геморрагический шок, агональное состояние 4-й степени был доставлен в медицинский центр “Ташир” МЗ РА, где в тот же день скончался не приходя в сознание.

В тот же день в Лорийском областном следственном управлении Следственного комитета РА было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 104 УК РА.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что несовершеннолетний получил несовместимые с жизнью телесные повреждения с применением ножа от сверстника во время спора из-за личных вопросов. Последний задержан и допрошен по поводу обстоятельств инцидента.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры по обеспечению объективного, полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

Уведомление: Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.