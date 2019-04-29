Россия и Армения планируют согласовать проект главной схемы газоснабжения до 2030 года.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом в преддверии визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Ереван сообщил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

“Наши страны уделяют серьезное внимание сотрудничеству в газовой сфере. Разрабатываются как текущие, так и перспективные темы. Например, есть договоренность согласовать проект главной схемы газоснабжения и газификации до 2030 года”, - сказал он.

Срок договора о купле-продаже газа между Россией и Арменией истек 31 декабря 2018 года. На данный момент действует дополнительное соглашение между “Газпромом экспорт”и “Газпром Армения”, в соответствии с которым определяется тариф на газ для Армении на 2019 году.