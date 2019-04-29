“Арарат-Армения” лидирует на чемпионате Армении

Лидер высшей лиги чемпионата Армении по футболу остался неизменным.

Как передает «Арменпресс», после 29-го тура лидирует “Арарат-Армения”, воспитанники Вардана Минасяна имеют 49 очков, второе и третье места с 46-ю очками делят “Бананц” и “Пюник”.

Действующий чемпион Армении с 43 очками находится на 4 месте. Ванадзорский “Лори” с 39 очками занимает 5-е место, “Ширак” занял 6-е. На 7-м месте “Гандзасар-Капан”, “Арцах” находится на предпоследнем месте, а “Арарат”- на последнем.

До завершения чемпионата Армении осталось 6 туров.