В Индии начался четвертый этап всеобщих парламентских выборов

Четвертый из семи этапов всеобщих парламентских выборов начался в понедельник в девяти индийских штатах. Как сообщает избирательная комиссия страны, 957 кандидатов будут бороться за 72 места в нижней палате парламента Индии.

Участки для голосования открылись в 07:00 по местному времени (04:30 мск). Избиратели отдадут свои голоса в штатах Бихар, Джамму и Кашмир, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Махараштра, Одиша, Раджастхан, а также Уттар-Прадеш. В большинстве округов голосование продлится до 18:00 (15:30 мск), но в некоторых районах завершится в 16:00 (13:30 мск) до наступления темноты из соображений безопасности для избирателей.

Явка на третьем этапе выборов, который состоялся 23 апреля, составила более 63%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как ранее сообщила Избирательная комиссия Индии, это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по числу проголосовавших - в стране зарегистрировано порядка 900 млн избирателей. Выборы также можно назвать самыми долгими в мире. Они проходят во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов (11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая). Подсчет голосов должен закончиться к 23 мая.

Основная борьба идет между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс". Главная интрига выборов состоит в том, сможет ли БДП повторить успех 2014 года, а действующий премьер Нарендра Моди занять пост второй раз подряд.