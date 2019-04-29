Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама

Более тысячи архитекторов, профессоров и экспертов в области реставрации призвали президента Франции Эммануэля Макрона "проявить осторожность" в реконструкции пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, пишет издание Figaro.

Французская газета опубликовала письмо президенту республики после его заявления о том, что собор будет восстановлен за пять лет. Под письмом подписались 1170 экспертов.

Слова президента о такой быстрой реконструкции "вызвали удивление и глубокую озабоченность у специалистов по сохранению исторического наследию во всем мире", отмечает газета,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Мы знаем, что политический календарь вынуждает действовать быстро, мы знаем, как вид сгоревшего Нотр-Дама влияет на образ Франции. Тем не менее значимость судьбы Нотр-Дама в ближайшем будущем обязывает нас всех закрыть глаза на какие-либо сроки. Важность этих работ превыше всяких политических мандатов, и будущие поколения нас будут судить именно по результатам этих работ", - говорится в письме президенту.

Специалисты по реставрации призывают власти не спешить с началом работ по восстановлению собора и уделить достаточно времени диагностике и экспертной оценке.