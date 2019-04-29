Выборы в Испании выиграли социалисты

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) во главе с Педро Санчесом выиграла досрочные парламентские выборы в стране и попытается сформировать правительство.

По итогам обработки 99,9% бюллетеней социалисты получают 123 мандата из 350 в конгрессе депутатов. Это успех для ИСРП: в предыдущем составе парламента у нее было лишь 85 мест.

На втором месте - правая Народная партия с 66 местами. Третья - центристская партия "Граждане" (57 мандатов).

Левая коалиция Unidas Podemos смогла получить 42 места в нижней палате. Впервые в конгресс депутатов прошла крайне правая партия VOX, у которой будет 24 депутата,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Остальные места распределены между националистическими партиями, представляющие различные автономные сообщества. "Левые республиканцы Каталонии" получили на выборах 15 мандатов, правая "Вместе за Каталонию" - семь. Эти партии выступают за независимость автономного сообщества от Испании. Правая Баскская националистическая партия - шесть. Левая баскская Bildu, провозглашающая своей целью независимость Страны Басков, - четыре. По два мандата получили Navarra Suma (из автономного сообщества Наварра) и "Канарская коалиция". По одному - валенсийский Compromís и Региональная партия Кантабрии.

Лидер ИСРП заявил, что готов вести переговоры с политическими силами, которые действуют в рамках конституции.