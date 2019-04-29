Защитнику прав человека Армении за независимость и эффективную работу будет присвоен самый высокий международный статус “А”

Деятельность защитника прав человека Армении за 2018 год и за несколько предшествовавших лет, была рассмотрена с точки зрения соответствия требованиям независимости, предъявляемым национальным институтам прав человека, согласно международным договорам, установленным парижскими принципами ООН.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе офиса омбудсмена Армении, в результате этого пересмотра было предложено предоставить Институту защитника прав человека Армении самый высокий международный статус “А”.

Утверждение этого высокого статуса независимой комиссией Всемирного объединения национальных институтов прав человека, действующей при секретариате офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, свидетельствует о полноценной независимости, доверительности и эффективной работе защитника прав человека Армении.