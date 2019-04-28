Мероприятия памяти жертв Геноцида армян, получили широкий резонанс в украинских СМИ

Социальный ролик "Дякуємо за шанс розквітнути знову. Вірмени" («Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне»), в этом году транслировался более чем 30 украинскими телеканалами, передает Арменпресс. А мероприятия памяти жертв Геноцида армян, проходившие в Украине 23-24 апреля, освещали более 50 электронных СМИ. Об этом сообщает UA-Report.info, со ссылкой на информацию Союза армян Украины.

По данным специального комитета Союза армян Украины, в координации с центральным офисом САУ и региональными общинами состоялись порядка 30 тематических мероприятий, практически во всех регионах страны. Отмечается также, что активное участие в мероприятиях принимали представители посольства Армении в Украине и духовенства Украинской епархии Армянской Апостольской Церкви.

Напомним, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна, с 2015-го года в разных регионах страны было открыто более 20 хачкаров.