Отец Ассанжа связал арест сына с кредитом МВФ для Эквадора

Отец основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон заявил, что арест его сына может быть связан с кредитом Международного валютного фонда (МВФ) для Эквадора.

"У Эквадора нет своей валюты, он использует доллар США. Он получил кредит МВФ, но вы не можете получить кредит МВФ, если это не одобрят США", — сказал Шиптон в интервью телеканалу 60 Minutes Australia.

По его словам, он опасается, что Ассанжа выдадут Соединенным Штатам и никогда не выпустят на свободу, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Основателя WikiLeaks задержали в Лондоне 11 апреля после отказа Эквадора предоставить ему дипломатическое убежище из-за неоднократных нарушений международных конвенций. Его арестовали по ордеру, выданному в 2012 году за неявку в британский суд.

Как заявил эквадорский президент Ленин Морено, Лондон пообещал, что журналиста не экстрадируют в страну, где ему могут грозить пытки или смертная казнь. Однако в заявлении WikiLeaks подчеркивается, что Эквадор незаконно прекратил действие политического убежища, нарушив международное право.

акже на Ассанжа выдали ордера Швеция (по обвинению в изнасиловании) и США (по обвинению в сговоре с экс-военнослужащим и публикации похищенных им служебных документов).

Слушания по делу пройдут 2 мая. До 12 июня Соединенные Штаты должны предоставить Великобритании все документы по экстрадиции. Как заявлял американский Минюст, в случае обвинительного приговора основателю WikiLeaks могут назначить до пяти лет тюрьмы.

Если журналисту предъявят обвинения по делу о шпионаже, ему может грозить смертная казнь.