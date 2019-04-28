Папа Римский поздравил с Пасхой христиан Восточных церквей

Папа Римский Франциск поздравил верующих, которые в это воскресенье отмечают главный христианский праздник - Пасху, или Светлое Воскресение Христово, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нашим братьям и сестрам из Восточных церквей, которые согласно юлианскому календарю отмечают праздник Пасху, направляю сердечные поздравления. Господь воскресший да наполнит их светом и миром", - заявил понтифик по завершении мессы на площади Святого Петра в Ватикане, поздравив с Пасхой "всех восточных католиков и православных".

Римско-католическая церковь отметила Пасху в воскресенье 21 апреля. В первое воскресенье после Пасхи католики отмечают праздник Милосердия Божия, который был установлен в 2000 году папой Римским Иоанном Павлом II.

Празднование Пасхи в честь Воскресения Иисуса Христа было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году. Днем Пасхи был выбран первый воскресный день после первого полнолуния, которое наступает не ранее весеннего равноденствия. Нынешний папа Франциск высказывался за установление единой даты празднования Пасхи для всех христиан.

Согласно восточной традиции, день празднования Пасхи рассчитывается по александрийской пасхалии и выпадает на один из 35 дней в период с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. В настоящее время юлианский календарь используют Русская, Иерусалимская, Сербская, Грузинская и Синайская православные церкви, а также большинство греко-католиков. В Римско-католической и протестантских церквах дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии.