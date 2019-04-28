Спасатели потушили пожары на травяных участках
27-28 апреля в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступали сообщения о случаях возгорания на разных травяных участках по всей территории республики.
На 46-м км трассы Ереван-Севан сгорело 5000 кв/м, на ул.Минаса Аветисяна в Гюмри – 0.5 га, на ул.Туфоблоков в Артике - 2000 кв/м.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, все очаги возгорания были купированы, огонь потушен.
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