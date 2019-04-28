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Спасатели потушили пожары  на  травяных участках


27-28 апреля в  Национальный центр  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступали сообщения  о случаях возгорания  на  разных травяных участках по всей территории республики.

На 46-м км трассы Ереван-Севан сгорело  5000 кв/м, на ул.Минаса Аветисяна в Гюмри – 0.5 га, на ул.Туфоблоков  в  Артике - 2000 кв/м.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, все очаги возгорания  были купированы, огонь потушен.




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