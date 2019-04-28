Спасатели вынесли автомобиль на  проезжую часть  дороги

28 апреля в 12:00 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, на пр.Мясникяна – напротив Зоологического сада, машину занесло на повороте, она зависла над оврагом, пострадавших нет, необходима помощь спасателей.

На место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели вынесли на проезжую часть дороги автомобиль Mercedes C180 (водитель С.С.).