Леопард попал в  объектив  камеры, установленной  в Вайоц дзоре

Камеры армянского филиала Международного фонда природы (WWF Armenia) и Фонда защиты природы «Безоар» вновь зафиксировали леопарда.

Как передает Арменпресс об этом сообщается на странице WWF Armenia в Facebook.

«И вновь - леопард из Вайоц дзора (в рамках сотрудничества WWF Armenia и Фонда защиты природы «Безоар»)», говорится в сообщении.