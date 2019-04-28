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Леопард попал в  объектив  камеры, установленной  в Вайоц дзоре


Камеры  армянского филиала Международного фонда природы  (WWF Armenia) и Фонда защиты  природы «Безоар»  вновь зафиксировали  леопарда.

Как  передает Арменпресс об этом сообщается на странице WWF Armenia  в Facebook.

«И вновь - леопард из Вайоц дзора  (в  рамках сотрудничества WWF Armenia и Фонда защиты  природы «Безоар»)», говорится  в  сообщении.

 

 




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