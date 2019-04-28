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От имени Католикоса  Арама  I  был дан обед в  честь членов миротворческого контингента  РА  в  Ливане


Посольство Армении в Ливане  26 апреля организовало визит в Бейрут для членов миротворческого контингента  РА, осуществляющих службу в  составе  миссии ООН ЮНИФИЛ.

В ходе  визита  армянские  миротворцы возложили цветы  к  часовне, посвященной  памяти жертв  Геноцида армян.   

По окончании визита  в  Католикосат Великого Дома  Киликийского,   от имени Католикоса  Арама  I  был дан обед в  честь членов миротворческого контингента  РА  в  Ливане.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  РА, в  конце  дня  армянских миротворцев принял в  посольстве  Армении посол Ваагн Атабекян.

Посол Атабекян вновь подтвердил  важность участия  армянских миротворцев  в  миссии ЮНИФИЛ и пожелал им успехов в  выполнении их ответственной  миссии.

 




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