Посольство Армении в Ливане 26 апреля организовало визит в Бейрут для членов миротворческого контингента РА, осуществляющих службу в составе миссии ООН ЮНИФИЛ.

В ходе визита армянские миротворцы возложили цветы к часовне, посвященной памяти жертв Геноцида армян.

По окончании визита в Католикосат Великого Дома Киликийского, от имени Католикоса Арама I был дан обед в честь членов миротворческого контингента РА в Ливане.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел РА, в конце дня армянских миротворцев принял в посольстве Армении посол Ваагн Атабекян.

Посол Атабекян вновь подтвердил важность участия армянских миротворцев в миссии ЮНИФИЛ и пожелал им успехов в выполнении их ответственной миссии.