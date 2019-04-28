В  связи с плановыми работами  до  4-4.5 часов будет прекращена  подача  газа в  двух кварталах Ванадзора

В связи с плановыми работами ЗАО «Газпром Армения» в 11.00-15.00 29 апреля часов будет прекращена подача газа в Ванадзоре - в многоквартирных домах и соседних общественных объектах в квартале, обрамленном улицами Мясникян, Вардананц, Туманяна и просперктом Тигран Мец. В 11.00-15.30 часов будет прекращена подача газа в особняки квартале, обрамленном улицами Маштоца, Раффи, Агюсагорцнери.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».

«Приносим извинения газопотребителям и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительных сведений об отключении и подключении подачи газа звоните по телефону 1-04», - говорится в сообщении.