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В  связи с плановыми работами  до  4-4.5 часов будет прекращена  подача  газа в  двух кварталах Ванадзора


В  связи с плановыми работами  ЗАО «Газпром Армения»  в  11.00-15.00  29 апреля часов будет прекращена  подача  газа  в  Ванадзоре -  в многоквартирных домах и соседних общественных объектах в квартале, обрамленном улицами Мясникян, Вардананц,  Туманяна и просперктом Тигран Мец. В 11.00-15.30 часов  будет прекращена  подача  газа  в  особняки квартале, обрамленном улицами Маштоца, Раффи, Агюсагорцнери.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе ЗАО «Газпром Армения».  

«Приносим извинения  газопотребителям и просим соблюдать правила безопасности.

Для  дополнительных сведений  об отключении и подключении подачи газа звоните  по  телефону 1-04», - говорится в  сообщении.

 




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