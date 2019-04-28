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В  Армении потеплеет на  2-3 градуса, ожидаются кратковременные дожди с грозами


На территории РА  днем 28-го апреля,  1-2 мая в северных районах после полудня, а с  29-30 апреля, 3-го мая – в  большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с.

С 1-го мая температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в  Ереване   днем 28-го апреля,  1-2 мая ожидается погода без осадков,  29-30 апреля, 3-го мая после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.

 




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