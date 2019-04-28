В  Армении потеплеет на  2-3 градуса, ожидаются кратковременные дожди с грозами

На территории РА днем 28-го апреля, 1-2 мая в северных районах после полудня, а с 29-30 апреля, 3-го мая – в большинстве регионов ожидается кратковременный дождь с грозой.

Ветер юго-восточный с порывами до 4-6 м/с.

С 1-го мая температура воздуха повысится на 2-3 градуса.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 28-го апреля, 1-2 мая ожидается погода без осадков, 29-30 апреля, 3-го мая после полудня ожидается кратковременный дождь с грозой.