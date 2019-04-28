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Доставлен в  больницу  водитель мотоцикла, перевернувшегося на проспекте Мясникяна


28 апреля   в 00:48 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване, близ ресторанного комплекса «Белладжио»  на пр.Мясникяна, произошло ДТП, есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда и спасательный отряд  для  проведения специальных работ Спасательной  службы  МЧС РА.     

Выяснилось, что  перевернулся мотоцикл  (водитель В.Т.., 1996 г/р).

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли водителя  к  машине  скорой  помощи, его доставили в МЦ  «Сурб Григор Лусаворич», где  медики оценили его состояние как  удовлетворительное.

 




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