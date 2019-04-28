Доставлен в  больницу  водитель мотоцикла, перевернувшегося на проспекте Мясникяна

28 апреля в 00:48 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, близ ресторанного комплекса «Белладжио» на пр.Мясникяна, произошло ДТП, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что перевернулся мотоцикл (водитель В.Т.., 1996 г/р).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли водителя к машине скорой помощи, его доставили в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где медики оценили его состояние как удовлетворительное.