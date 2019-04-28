Автомобиль неизвестной  марки врезался в припаркованный Opel Vectra B, водитель которого госпитализирован

27 апреля в 23:24 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, близ салона Mercedes на пр.Гая, произошло ДТП, есть пострадавший, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что автомобиль неизвестной марки (данные выяснить не удалось) врезался в припаркованный Opel Vectra B (водитель А.А., 1974 г/р).

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли водителя к машине скорой помощи, его доставили в МЦ «Сурб Григор Лусаворич», где медики оценили его состояние как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину и перекрыли подачу газа.