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Автомобиль неизвестной  марки врезался в припаркованный Opel Vectra B, водитель которого госпитализирован


27 апреля   в 23:24 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что  в Ереване, близ салона  Mercedes  на пр.Гая, произошло ДТП, есть пострадавший, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Выяснилось, что автомобиль неизвестной  марки (данные  выяснить не удалось) врезался в припаркованный Opel Vectra B (водитель А.А., 1974 г/р).    

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, спасатели поднесли водителя  к  машине  скорой  помощи, его доставили в МЦ  «Сурб Григор Лусаворич», где  медики оценили его состояние как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машину  и перекрыли подачу  газа.

 




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