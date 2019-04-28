Полиция  обнаружила  одноклассника, подозреваемого  в  убийстве  15-летнего мальчика

Полиция обнаружила и доставила в Таширское отделение одноклассника, подозреваемого в убийстве 15-летнего мальчика.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

«27 апреля в 18.10 часов в Таширское отделение поступило сообщение, что в МЦ «Ташир» с ножевыми ранениями доставлен молодой человек 2004 г/р, который скончался в МЦ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Лорийского областного управления и подразделений полиции, преступление было раскрыто. По предварительным данным, юноше нанес ножевые ранения его одноклассник, которого обнаружили и доставили в Таширское отделение полиции. На месте происшествия – за Таширской областной спортшколой, был обнаружен нож, который по предварительным данным, и является орудием преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Обстоятельства выясняются», - говорится в сообщении.