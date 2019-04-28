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Полиция  обнаружила  одноклассника, подозреваемого  в  убийстве  15-летнего мальчика


Полиция  обнаружила и доставила  в  Таширское  отделение   одноклассника, подозреваемого  в  убийстве  15-летнего мальчика.

Об этом Арменпресс  сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

«27 апреля в 18.10 часов в  Таширское  отделение  поступило сообщение, что в  МЦ «Ташир» с ножевыми ранениями доставлен молодой  человек  2004 г/р, который  скончался в  МЦ.

В  результате  оперативно-розыскных мероприятий  сотрудников  Лорийского областного  управления  и  подразделений  полиции, преступление  было раскрыто. По предварительным данным, юноше  нанес ножевые  ранения  его одноклассник, которого обнаружили  и доставили в  Таширское  отделение полиции. На месте  происшествия – за Таширской  областной спортшколой, был обнаружен нож, который по предварительным данным,  и является орудием преступления.

Возбуждено уголовное  дело.

Обстоятельства выясняются», - говорится  в  сообщении.

 




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