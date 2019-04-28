Президент Армен Саркисян направил поздравительное  послание  королю Нидерландов

Президент Армении Армен Саркисян направил поздравительное послание королю Нидерландов Его Величеству Виллему-Александру по случаю его дня рождения и Национального праздника Королевства Нидерландов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян с удовлетворением отметил, что имеющие почти 27-летнюю историю армяно-нидерландские дипломатические отношения развивались в атмосфере взаимопонимания и уважения.

Выразив уверенность в том, что сложившийся между двумя государствами конструктивный диалог продолжит развиваться и расширяться, президент Саркисян пожелал королю Нидерландов всех благ, а дружескому народу Нидерландов – дальнейшего процветания.