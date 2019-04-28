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Президент Армен Саркисян направил поздравительное  послание  королю Нидерландов


Президент Армении  Армен Саркисян направил поздравительное  послание  королю Нидерландов Его Величеству Виллему-Александру по случаю его дня рождения  и Национального праздника Королевства Нидерландов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Армен Саркисян  с удовлетворением отметил, что имеющие почти 27-летнюю историю  армяно-нидерландские дипломатические  отношения развивались в  атмосфере взаимопонимания  и уважения.

Выразив  уверенность в том, что сложившийся между  двумя государствами конструктивный  диалог продолжит развиваться и расширяться, президент Саркисян  пожелал королю Нидерландов  всех благ, а  дружескому  народу  Нидерландов – дальнейшего  процветания.




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