«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Палата представителей штата Колорадо признала независимость Арцаха
МО Арцаха опровергает провокационную дезинформацию Азербайджана и призывает воздержаться от тактики эскалации региона
Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян
Пашинян назвал заявление Эрдогана крайне ненавистнической речью и призвал мир не молчать
Пайлан направил запрос помощнику Эрдогана о хранящихся в Госархиве Турции документах о Геноциде армян
Мы поддерживаем армянский народ: Трамп снова использовал термин “Мец Егерн”
Парламент Португалии признал Геноцид армян
Новая книга Танера Акчама превращает турецкие аргументы по отрицанию Геноцида армян в “фейк ньюс”
Премия «Аврора» обнародовала имена трех выдающихся героев «Авроры» – 2019
Палата депутатов парламента Чехии ратифицировала соглашение РА–ЕС
Вы победили и вы победите — Никол Пашинян поздравил с Днем гражданина
Армения перевела России часть средств на оплату четырех Су-30
Никол Пашинян представил подробности своего заявления о создании 50 тысяч новых рабочих мест
Президент Армении подписал нашумевший закон “О внесении изменений в Регламент НС”
Парламент Армении принял проект продления срока действия старых паспортов на 2 года
Парламент Армении принял проект закона “О продлении срока налоговых льгот для компаний сферы ИТ”
В Армении впервые проведена пересадка печени от живого донора
Полученные из рудника Магавуза нефтепродукты представлены руководству Арцаха
Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 321
В США поставили ультиматум Турции по С-400
В Кремле отреагировали на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия