Время в Ереване: 11:07:36,   28 Апрель

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Палата представителей штата Колорадо признала независимость Арцаха

 

 

МО Арцаха опровергает провокационную дезинформацию Азербайджана и призывает воздержаться от тактики эскалации региона

 

 

Высшее руководство Армении почтило память жертв Геноцида армян

 

 

Пашинян назвал заявление Эрдогана крайне ненавистнической речью и призвал мир не молчать

 

 

Пайлан направил запрос помощнику Эрдогана о хранящихся в Госархиве Турции документах о Геноциде армян

 

 

Мы поддерживаем армянский народ: Трамп снова использовал терминМец Егерн

 

 

Парламент Португалии признал Геноцид армян

 

 

Новая книга Танера Акчама превращает турецкие аргументы по отрицанию Геноцида армян вфейк ньюс

 

 

Премия «Аврора» обнародовала имена трех выдающихся героев «Авроры» – 2019

 

 

Палата депутатов парламента Чехии ратифицировала соглашение РАЕС

 

 

Вы победили и вы победите — Никол Пашинян поздравил с Днем гражданина

 

 

Армения перевела России часть средств на оплату четырех Су-30

 

 

Никол Пашинян представил подробности своего заявления о создании 50 тысяч новых рабочих мест

 

 

Президент Армении подписал нашумевший законО внесении изменений в Регламент НС

 

 

Парламент Армении принял проект продления срока действия старых паспортов на 2 года

 

 

Парламент Армении принял проект законаО продлении срока налоговых льгот для компаний сферы ИТ

 

 

В Армении впервые проведена пересадка печени от живого донора

 

 

Полученные из рудника Магавуза нефтепродукты представлены руководству Арцаха

 

 

Число жертв взрывов на Шри-Ланке возросло до 321

 

 

В США поставили ультиматум Турции по С-400

 

 

В Кремле отреагировали на инициативу Трампа по отказу от ядерного оружия




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