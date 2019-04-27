Время в Ереване: 11:07:36,   27 Апрель

В результате сокращений в автомобильном парке аппарата премьер-министра РА осталось 8-10 служебных машин


Прежний автомобильный  парк   аппарата  премьер-министра РА, состоявший из 57 служебных машин, значительно сокращен.

Как передает Арменпресс, в  беседе с журналистами глава  аппарата премьер-министра  Эдуард Агаджанян заверил, что проблем при сокращении не возникло.

«Две недели назад сокращенные  машины  переданы в  КГД. На  данный  момент вместо прежних 57 автомобилей осталось 8-10», - сказал Агаджанян.

 




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