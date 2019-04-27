В результате сокращений в автомобильном парке аппарата премьер-министра РА осталось 8-10 служебных машин

Прежний автомобильный парк аппарата премьер-министра РА, состоявший из 57 служебных машин, значительно сокращен.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами глава аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян заверил, что проблем при сокращении не возникло.

«Две недели назад сокращенные машины переданы в КГД. На данный момент вместо прежних 57 автомобилей осталось 8-10», - сказал Агаджанян.