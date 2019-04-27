Сроки еще не уточнены — Мнацаканян о следующей встрече с Мамедьяровым

Сроки следующей встречи министра ИД РА Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедьярова еще не уточнены.

Как передает Арменпресс, об этом министр ИД РА сказал в беседе с журналистами 27 апреля.

«У нас были определенные обсуждения, мы наметили, как осуществим следующий шаг, как это будет, где состоится и др., но приглашающая сторона сама решит и уточнит сроки, время, место и т.д. Когда приглашающая сторона пригласит нас, тогда и сможем согласованно сообщить об этом», - сказал Мнацаканян.

Последняя встреча ЗограбаМнацаканяна и Эльмара Мамедьярова состоялась 15 апреля в Москве.