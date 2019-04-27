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Сроки еще не уточнены — Мнацаканян о следующей встрече с Мамедьяровым


Сроки следующей  встречи  министра  ИД РА Зограба Мнацаканяна и  его азербайджанского коллеги Эльмара Мамедьярова  еще не  уточнены.

Как передает Арменпресс, об этом министр ИД РА  сказал в  беседе  с журналистами 27 апреля.

«У нас были определенные обсуждения, мы  наметили, как  осуществим следующий  шаг, как это будет, где  состоится и др., но приглашающая  сторона сама решит и уточнит сроки, время, место и т.д. Когда приглашающая сторона пригласит нас, тогда и сможем согласованно сообщить об этом», - сказал Мнацаканян.

Последняя встреча   ЗограбаМнацаканяна и   Эльмара Мамедьярова состоялась 15 апреля  в  Москве.

 

 

 

 




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