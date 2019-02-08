Предстоящие на 28 апреля мероприятия
16:44, Апрель 27, 2019
Уважаемый читатель !
Благодарим Вас за посещение интернет страницы информационного агентства АРМЕНПРЕСС.
Обращаем Ваше внимание на то, что данная новость доступна только Подписчикам АРМЕНПРЕСС.
По вопросам подписки просим связаться с нами:
Эл. почта: [email protected]
Тел: +374 10 53 98 18
- 17:30 В результате сокращений в автомобильном парке аппарата премьер-министра РА осталось 8-10 служебных машин
- 16:53 Сроки еще не уточнены — Мнацаканян о следующей встрече с Мамедьяровым
- 16:44 Предстоящие на 28 апреля мероприятия
- 16:27 Арарат Мирзоян участвовал в праздновании Дня гражданина вместе с семьей
- 15:47 Власти Шри-Ланки ввели в стране комендантский час
- 15:31 На форуме "Один пояс – один путь" подписаны соглашения на более 64 млрд долларов
- 15:16 От показательных выступлений фехтовальщиков до посадок деревьев — небывалая активность в центре Еревана
- 14:52 Тигран Авинян празднует День гражданина с дочерью
- 14:45 Министр ИД Арцаха встретился с представителями армянских организаций Уругвая
- 14:43 Анна Акопян приняла представителей Совета управляющих Ассоциации армянских юристов Америки
- 14:12 За прошедшую неделю Азербайджан нарушил режим прекращения огня около 300 раз
- 14:10 Делегация Арцаха во главе с министром ИД АР встретилась с законодателями Уругвая
- 13:58 В Индианаполисе в Трампа кинули телефоном
- 13:53 Голевой пас Эдгара Бабаяна спас «Хобро» от поражения
- 13:43 В ближайшие дни в Армении потеплеет на 5-6 градусов
- 13:15 Сегодня я здесь как гражданин, а не как премьер-министр — Пашинян ответил на вопросы журналистов
- 13:12 Для секретаря СБ День гражданина — еще одна возможность выслушать граждан
- 13:03 На Шри-Ланке в результате перестрелки погибли 15 человек
- 12:23 Министры РА — о значении Дня гражданина
- 12:16 В День гражданина на работу в аппарат президента РА поступил еще один защитник отечества
- 11:59 В Армении установлена власть гражданина — Пашинян участвует в празднестве на проспекте Маштоца - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 11:51 Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки
- 11:25 Вы победили и вы победите — Никол Пашинян поздравил с Днем гражданина
- 11:06 Президент Арцаха присутствовал на премьере документального фильма «Возвращение»
- 10:50 Европейские индексы - 26-04-19
- 10:48 Американские индексы выросли - 26-04-19
- 10:47 Цены на цветные металлы - 26-04-19
- 10:46 Цены на драгоценные металлы выросли - 26-04-19
- 10:45 Цены на нефть снизились - 26-04-19
- 09:04 В Армении впервые отмечают День гражданина
- 00:08 Парламент Португалии признал Геноцид армян
- 26.04-21:48 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 65 случаев преступлений
- 26.04-21:43 Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс.
- 26.04-21:29 Трамп заявил, что США не будут ратифицировать Международный договор о торговле оружием
- 26.04-21:06 Предстоящие на 27 апреля мероприятия
12:34, 23.04.2019
Просмотрели 4149 раз Делегация во главе с министром обороны Армении принимает участие в международной конференции в Москве
12:58, 23.04.2019
Просмотрели 3399 раз Самолет Nordwind Airlines экстренно сел из-за плохого самочувствия пассажирки, гражданка Армении скончалась
14:03, 23.04.2019
Просмотрели 2816 раз Армения откажется от участия в Олимпийских играх в Токио - 2020 с “Уайлд кард”
13:20, 23.04.2019
Просмотрели 2709 раз В постоянной комиссии по финансово-кредитным и экономическим вопросам Совета старейшин Еревана - новый председатель
15:23, 23.04.2019
Просмотрели 2701 раз Парламент Ирана ратифицировал законопроект о признании CENTCOM террористами