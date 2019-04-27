Председатель Национального собрания Армении Арарат Мирзоян участвовал в праздновании Дня гражданина вместе с семьей.

Поздравляя граждан с праздником, глава парламента отметил, что сегодня закрепляются те ценности, которые лежали в основе революции прошлого года и были закреплены в Конституции страны. Арарат Мирзоян отметил важность защиты прав и свобод граждан.

«Революция – это и в самом деле победа гражданина, а этот праздник призван закрепить важность этой победы», - сказал он.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ НС РА, Арарат Мирзоян участвовал в праздновании Дня гражданина, гуляя по Еревану вместе с семьей и участвуя в праздничных мероприятиях.

На площади свободы они посмотрели рисунки детей, участвующих в конкурсе рисунков мелом, затем глава НС РА сыграл партию с юным шахматистом, 7-летним Гором Арутюняном.

Арарат Мирзоян и члены его семьи общались и фотографировались с жителями и гостями столицы.

В Армении в последнюю субботу апреля впервые отмечают День гражданина.

27 апреля по всей республике запланирован ряд мероприятий.

9 апреля парламент принял представленный правительством законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений - как депутатов, так и так и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные доводы «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018 сотни тысяч граждан в едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве праздника, в ознаменование того, что отныне власть в Армении в руках гражданина. В результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании 9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.