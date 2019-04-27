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Арарат Мирзоян участвовал в праздновании Дня гражданина вместе с семьей


Председатель Национального собрания  Армении Арарат Мирзоян участвовал в праздновании  Дня  гражданина вместе  с  семьей.

Поздравляя граждан с праздником, глава  парламента  отметил, что сегодня закрепляются те  ценности, которые  лежали в  основе революции прошлого года  и были закреплены  в  Конституции страны. Арарат Мирзоян отметил важность защиты  прав  и свобод граждан.

«Революция – это и в самом деле  победа гражданина, а  этот праздник  призван закрепить  важность этой победы», - сказал он.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  НС РА,  Арарат Мирзоян участвовал в праздновании  Дня  гражданина, гуляя по Еревану   вместе  с  семьей и участвуя в праздничных мероприятиях.

На площади свободы они посмотрели рисунки детей, участвующих в конкурсе  рисунков мелом, затем глава  НС РА сыграл партию с юным шахматистом, 7-летним  Гором Арутюняном.

Арарат Мирзоян и члены  его семьи общались и фотографировались с жителями и гостями столицы.

В Армении в  последнюю субботу  апреля  впервые  отмечают День гражданина.

27 апреля по всей  республике  запланирован ряд мероприятий.

9 апреля парламент принял представленный правительством  законопроект о внесении изменений в «Закон о праздниках и днях памяти». Согласно законопроекту, последняя суббота апреля будет отмечаться как День гражданина Республики Армения. Он стал предметом бурных обсуждений  - как  депутатов, так  и так  и политических сил и общественности. Прозвучали многочисленные  доводы  «за» и «против

Министр юстиции АртакЗейналян отметил, что в апреле-2018  сотни тысяч граждан  в  едином порыве, без предварительного согласования осуществили бархатную, ненасильственную революцию. И исполнительная власть считает, что это явление необходимо закрепить в качестве  праздника,  в  ознаменование  того, что отныне  власть в  Армении  в руках гражданина. В  результате долгих и бурных дебатов проект был принят на заседании  9 апреля.

В случае, если 1 мая совпадает с субботой, День гражданина будет отмечаться в последнее воскресенье апреля.

Правительство Армении выделило 124 млндрамов из резервного фонда на проведение мероприятий по случаю Дня гражданина.

 

 

 

 




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