Власти Шри-Ланки ввели в стране комендантский час комендантский час после серии терактов на острове.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости.

Комендантский час по всему острову будет введен с 22.00 часов 27 апреля до 04.00 28 апреля.

При этом комендантский час, введенный в пятницу на востоке острова в районе города Калмунай и его пригородах после трех взрывов, не отменялся, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ. Как заявил в пятницу президент страны МайтрипалаСирисена, по информации властей, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой группировки. По версии следствия, атаки совершили девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.