Участники II Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь", проходящего в столице Китая Пекине, подписали соглашения на сумму более 64 миллиардов долларов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил Президент Китая Си Цзиньпин.

В своем выступлении на церемонии закрытия форума президент Китая заявил, что в ходе форума стороны достигли консенсуса по 283 проектам.

II Форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля.

В форуме принимают участие 37 глав государств и правительств.