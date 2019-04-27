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На форуме "Один пояс – один путь" подписаны соглашения на более 64 млрд долларов


Участники II Форума международного сотрудничества "Один пояс – один путь", проходящего  в  столице Китая Пекине, подписали соглашения на сумму более 64 миллиардов долларов.

Как  передает Арменпресс со ссылкой на Reuters, об этом заявил Президент Китая Си Цзиньпин.

В своем выступлении на церемонии закрытия форума президент Китая заявил, что в ходе форума стороны достигли консенсуса по 283 проектам.

II Форум международного сотрудничества "Один пояс – один путь" проходит в Пекине с 25 по 27 апреля.

В форуме принимают участие 37 глав государств и правительств.




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