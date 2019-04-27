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Тигран Авинян празднует День гражданина с дочерью


День гражданина — это день установления  в  Армении власти народа.

Так  заявил в  беседе с журналистами вице-премьер РА  Тигран Авинян. Он вышел на прогулку в город вместе со своей дочерью Софи и принимает участие в праздновании Дня гражданина.

«Думаю, этот день является днем установления в  Армении власти гражданина  и вообще армянского народа. С раннего утра мы с дочерью  гуляем  по городу, празднуем  этот день таким образом», - сказал вице-премьер, которого журналисты  встретили на пр. Маштоца.

Он сообщил, что  они уже успели принять участие в нескольких мероприятиях. 

«Дочка с удовольствием участвует в этих мероприятиях и отказывается идти домой», - добавил Авинян.

 




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