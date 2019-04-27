Тигран Авинян празднует День гражданина с дочерью
14:52, 27 Апрель, 2019
День гражданина — это день установления в Армении власти народа.
Так заявил в беседе с журналистами вице-премьер РА Тигран Авинян. Он вышел на прогулку в город вместе со своей дочерью Софи и принимает участие в праздновании Дня гражданина.
«Думаю, этот день является днем установления в Армении власти гражданина и вообще армянского народа. С раннего утра мы с дочерью гуляем по городу, празднуем этот день таким образом», - сказал вице-премьер, которого журналисты встретили на пр. Маштоца.
Он сообщил, что они уже успели принять участие в нескольких мероприятиях.
«Дочка с удовольствием участвует в этих мероприятиях и отказывается идти домой», - добавил Авинян.